Kahvaltı sofralarına farklılık katan lezzet: Patlıcan reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarına sıradan reçel çeşitlerinin dışında farklı bir tat katmak ister misiniz? İşte tam da bu noktada patlıcan reçeli öne çıkıyor. Anadolu mutfağının özel lezzetlerinden biri olan patlıcan reçeli, damakta bıraktığı hafif aroması ve benzersiz kıvamıyla misafirlerinizi şaşırtacak bir tarif. Siz de evde kolayca hazırlayabileceğiniz patlıcan reçeli ile sofralarınıza yeni bir renk katabilirsiniz. Peki, kahvaltı sofralarına farklılık katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis patlıcan reçeli tarifi...

PATLICAN RE Ç EL İ TAR İ F İ

Malzemeler:

1 kg küçük boy patlıcan

1 kg toz şeker

1 su bardağı su

1 çay kaşığı limon tuzu

1 adet çubuk tarçın

4-5 adet karanfil

1 yemek kaşığı kireç kaymağı (patlıcanların dağılmaması için, isteğe bağlı)

PATLICAN RE Ç EL İ YAPILI Ş I

Küçük boy patlıcanların kabuklarını soyup bütün halde bırakın.

Acı suyunu çıkarması için tuzlu suda bir süre bekletin.

Daha diri bir kıvam için patlıcanları bir süre kireç kaymağı ile hazırlanmış suda bekletebilirsiniz.

Bu işlem reçelin daha parlak ve dağılmayan bir yapıya sahip olmasını sağlar.

Tencereye şeker ve suyu alıp kaynatın.

Kaynayan şerbete çubuk tarçın ve karanfili ekleyin.

Süzülen patlıcanları şerbetin içine ekleyin ve kısık ateşte pişirin.

Patlıcanlar şerbeti çekene kadar pişirme işlemine devam edin.

Ocaktan almadan birkaç dakika önce limon tuzunu ekleyerek reçelin şekerlenmesini önleyin.

Hazırladığınız patlıcan reçelini soğumaya bırakın ve cam kavanozlarda saklayın.

Afiyet olsun!