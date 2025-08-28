Kahvaltı sofralarına lezzet katıyor: Syrniki tarifi

İçinde un ve yumurtayla yoğrulan lor peyniri, kızartılarak dışı çıtır, içi ise yumuşacık küçük kekler haline geliyor. Reçel, bal ya da taze meyvelerle servis edilen geleneksel Syrniki, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu yapısıyla dünya mutfakları arasında öne çıkıyor. İşte Syrniki tarifi...

MALZEMELER

300 g lor peyniri (veya tuzsuz süzme peynir)

1 adet yumurta

2-3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

3 yemek kaşığı un (artı kaplamak için biraz daha)

1 çimdik tuz

Kızartmak için sıvı yağ veya tereyağı

YAPILIŞI

Derin bir kapta lor peyniri, yumurta, şeker, vanilin ve tuzu karıştırın.

Karışıma unu ekleyerek yoğurun. Hafif ele yapışan ama şekil alabilen bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafif bastırarak küçük yassı kekler haline getirin.

Şekil verdiğiniz hamurları una bulayın.

Tavada yağ ısıtın ve syrnikileri her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.

Fazla yağı çekmesi için kağıt havlu üzerine alın.