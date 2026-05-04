Ege mutfağından gelen çıtır lezzet: Lalengi tarifi

Lalengi, Ege mutfağının en sevilen ve en pratik tariflerinden biridir. Sebzelerin sütlü ve yoğurtlu bir harca bulanarak kızartılmasıyla hazırlanan bu lezzet, dışı çıtır içi ise yumuşacık dokusuyla sofralarda fark yaratır. Özellikle kahvaltılarda, davet sofralarında veya ara sıcak olarak tercih edilen lalengi, yoğurtlu sosuyla birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte enfes tadıyla lalengi tarifi...

LALENGİ TARİFİ

Malzemeler

Lalengi için:

1 adet patlıcan

1 adet kabak

1 adet yumurta

1/2 çay kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay bardağı süt

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

4 yemek kaşığı lor peyniri

1 tutam dereotu

Kızartmak için:

1,5 su bardağı sıvı yağ

Yoğurtlu sos için:

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

Taze nane (isteğe bağlı)

LALENGİ YAPILIŞI

Süt, yoğurt, yumurta, karbonat ve baharatları bir kapta çırpın.

Patlıcan ve kabağı halka halka doğrayın.

Patlıcanları acısının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika bekletin.

Sebzeleri hazırladığınız harca iyice bulayın.

Kızgın yağda arkalı önlü altın rengi alana kadar kızartın.

Lor peyniri ve dereotunu karıştırıp kızaran sebzelerin arasına yerleştirin.

Yoğurt ve naneyi karıştırarak sosu hazırlayın.

Lalengiyi yoğurtlu sos ile birlikte sıcak servis edin.

Afiyet olsun!