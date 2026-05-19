Kahvaltı sofralarından tatlı krizlerine uzanan lezzet: Çikolatalı pişi tarifi

19.05.2026 10:50:00
Haber Merkezi
Klasik pişinin tatlı versiyonu olan çikolatalı pişi, dışı çıtır içi erimiş çikolata dolgusuyla hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde tatlı bir kaçamak sunar. İşte yoğun kıvamıyla çikolatalı pişi tarifi...
Pişi, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olarak kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Bu klasik lezzet, içerisine çikolata eklenerek tatlı bir yoruma dönüştüğünde ise ortaya hem pratik hem de oldukça keyifli bir tarif çıkar. İşte yoğun kıvamıyla çikolatalı pişi tarifi...

ÇİKOLATALI PİŞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı ılık süt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

80–100 gram sütlü çikolata veya bitter çikolata

Kızartmak için:

Sıvı yağ

ÇİKOLATALI PİŞİ YAPILIŞI

Un, kabartma tozu, tuz ve şekeri bir kaba alın.

Üzerine yumurta, süt ve sıvı yağı ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru 10–15 dakika dinlendirin.

Hamurdan küçük parçalar koparıp açın.

Ortasına çikolata koyup kapatın ve yuvarlayın.

Kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

