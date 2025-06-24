Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Tam kıvamında ve uzun süre dayanan çilek reçeli nasıl yapılır?

Mevsimin en güzel çilekleriyle hazırlanan çilek reçeli, kahvaltı sofralarının renkli ve tatlı kahramanı. Ancak reçel yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri ya fazla akışkan ya da fazla katı kıvam olması... İşte tam ayarında kıvamıyla, uzun süre tazeliğini koruyan bir çilek reçeli tarifi.

MALZEMELER

(2 orta boy kavanoz için)

1 kg taze çilek

800 gr toz şeker

Yarım limonun suyu

(İsteğe bağlı) 1-2 adet karanfil veya 1 çubuk vanilya





ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

Çilekleri saplarından ayıklayın ve güzelce yıkayın. Büyük olanları ikiye veya dörde bölebilirsiniz. Süzülmeye bırakın.

Derin bir tencereye bir kat çilek, bir kat şeker olacak şekilde malzemeleri dizin. Üzerini kapatıp bir gece (yaklaşık 8-10 saat) buzdolabında bekletin. Bu işlem çileklerin suyunu salmasını sağlar.

Ertesi gün tencereyi ocağa alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra üzerinde biriken köpükleri alın. İsteğe bağlı olarak bu aşamada karanfil veya vanilya çubuğu ekleyebilirsiniz.

Reçelin kıvamı yaklaşık 35-40 dakika içinde oturur. Tam kıvamını anlamak için bir tabağa birkaç damla reçel damlatın. Hafifçe eğdiğinizde yavaş akıyorsa olmuş demektir.

Pişmeye yakın yarım limonun suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Limon hem reçelin şekerlenmesini önler hem rengini korur.

Reçel sıcakken steril kavanozlara doldurun. Kapağını sıkıca kapatıp ters çevirin. Bu şekilde soğuyana kadar bekletin. Serin ve güneş görmeyen yerde 6-8 ay tazeliğini korur.

PÜF NOKTALARI

Çilekleri çok fazla karıştırmayın, dağılabilir.

Kıvamı yakalamak için son 10 dakikada ocağın başından ayrılmayın.

İsterseniz daha aromatik bir reçel için 1 portakal kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz.

Kavanozların steril olması, reçelin uzun süre dayanabilmesi için çok önemlidir.

NE ZAMAN SERVİS EDİLİR?

Sıcak tereyağlı ekmek üzerine sürün, yoğurt veya kreplerle deneyin, tatlı tariflerine ara katman olarak ekleyin. Yaz boyunca kahvaltılarınızı taze çileğin en yoğun aromasıyla süsleyin!