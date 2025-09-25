Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: Avokadolu tost

Klasik kahvaltıların dışına çıkmak isteyenler için hem doyurucu hem de hafif bir alternatif sunuyoruz: avokadolu yumurta tostu. Besin değeri yüksek avokado ve yumurtanın birleşimi, güne zinde başlamanıza yardımcı olurken; tam buğday ekmeğiyle birleştiğinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Peki, kahvaltı sofralarının yeni gözdesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, avokadolu tost tarifi...

Malzemeler (2 kişilik)

4 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği

1 olgun avokado

2 yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı: limon suyu, pul biber, cherry domates, beyaz peynir

Yapılışı