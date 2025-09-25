Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: Avokadolu tost

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 10:30:00
Kahvaltıda hem besleyici hem de pratik bir tarif arayanlara Avokadolu Yumurta Tostu ideal bir seçenek. Protein ve sağlıklı yağlarla dolu bu lezzet, güne enerjik başlamanızı sağlıyor. Peki, kahvaltı sofralarının yeni gözdesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, avokadolu tost tarifi...

Klasik kahvaltıların dışına çıkmak isteyenler için hem doyurucu hem de hafif bir alternatif sunuyoruz: avokadolu yumurta tostu. Besin değeri yüksek avokado ve yumurtanın birleşimi, güne zinde başlamanıza yardımcı olurken; tam buğday ekmeğiyle birleştiğinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Peki, kahvaltı sofralarının yeni gözdesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, avokadolu tost tarifi...

Malzemeler (2 kişilik)

  • 4 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
  • 1 olgun avokado
  • 2 yumurta
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber
  • İsteğe bağlı: limon suyu, pul biber, cherry domates, beyaz peynir

Yapılışı

  1. Avokadoyu çatalla ezin, içerisine birkaç damla limon suyu, tuz ve karabiber ekleyin.
  2. Ekmek dilimlerini tavada veya tost makinesinde hafif kızartın.
  3. Ayrı bir tavada yumurtaları sahanda ya da çırpılmış şekilde pişirin.
  4. Ekmeklerin üzerine avokado karışımını sürün.
  5. Yumurtaları ekleyip isteğe göre domates veya beyaz peynirle süsleyin.
  6. Sıcak servis yapın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Avokado #Kahvaltı