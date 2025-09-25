Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: Avokadolu tost

Klasik kahvaltıların dışına çıkmak isteyenler için hem doyurucu hem de hafif bir alternatif sunuyoruz: avokadolu yumurta tostu. Besin değeri yüksek avokado ve yumurtanın birleşimi, güne zinde başlamanıza yardımcı olurken; tam buğday ekmeğiyle birleştiğinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Peki, kahvaltı sofralarının yeni gözdesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, avokadolu tost tarifi...
Malzemeler (2 kişilik)
- 4 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
- 1 olgun avokado
- 2 yumurta
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- İsteğe bağlı: limon suyu, pul biber, cherry domates, beyaz peynir
Yapılışı
- Avokadoyu çatalla ezin, içerisine birkaç damla limon suyu, tuz ve karabiber ekleyin.
- Ekmek dilimlerini tavada veya tost makinesinde hafif kızartın.
- Ayrı bir tavada yumurtaları sahanda ya da çırpılmış şekilde pişirin.
- Ekmeklerin üzerine avokado karışımını sürün.
- Yumurtaları ekleyip isteğe göre domates veya beyaz peynirle süsleyin.
- Sıcak servis yapın.