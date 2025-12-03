Kahvaltı sofralarının yeni yıldızı: Patates muffin tarifi

Kahvaltı kültüründe patates pek çok tarifin temel malzemesi olsa da muffin formundaki bu yeni yorum, sofralara modern ve iştah açıcı bir dokunuş getiriyor. Özellikle fırında pişmesi sayesinde hem hafif hem de önceden hazırlanabilir bir yapıya sahip.

PATATES MUFFIN TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük boy patates

2 adet yumurta

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı (kalıpları yağlamak için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı