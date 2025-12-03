Kahvaltı sofralarının yeni yıldızı: Patates muffin tarifi

Kahvaltı kültüründe patates pek çok tarifin temel malzemesi olsa da muffin formundaki bu yeni yorum, sofralara modern ve iştah açıcı bir dokunuş getiriyor. Özellikle fırında pişmesi sayesinde hem hafif hem de önceden hazırlanabilir bir yapıya sahip.
PATATES MUFFIN TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet büyük boy patates
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay bardağı süt
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı (kalıpları yağlamak için)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 tutam ince kıyılmış maydanoz
Yapılışı
- Fırın 180°C’ye ayarlanır; muffin kalıpları tereyağı ile yağlanır.
- Patatesler rendelenir ve fazla suyu temiz bir bez yardımıyla sıkılarak alınır.
- Geniş bir kapta yumurta, süt ve zeytinyağı çırpılır.
- Rendelenmiş patates, kaşar peyniri, maydanoz ve baharatlar eklenerek homojen bir karışım elde edilir.
- Karışım muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırılır.
- Üzeri hafifçe bastırılarak düzgün bir form verilir.
- Fırında yaklaşık 25–30 dakika kadar, üstü altın rengini alıncaya kadar pişirilir.
- Fırından çıkan muffinler birkaç dakika dinlendirilir; kalıptan kolayca ayrılan sıcak veya ılık şekilde servis edilir.