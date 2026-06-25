Kahvaltı sofralarınıza pratik ve enfes lezzet: Lalanga

Mutfak literatüründe hem Osmanlı saray mutfak matbahında hem de İstanbul, İzmir ve Selanik Sefarad mutfak kültüründe çok özel bir yere sahip olan Lalanga, kelime kökeni olarak Bizans ve eski Yunan dönemine kadar uzanan zamansız bir hamur işidir. Bu tarifi benzersiz kılan, içinde kabartma tozu veya maya gibi yapay bir kabartıcı olmamasına rağmen, yumurtanın çırpılma hacmi sayesinde fırınlanmadan, sadece tavada pofuduk bir şekilde kabarmasıdır.

LALANGA TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı süt (veya sulu kıvamda yoğurt)

1.5 su bardağı un (elenmiş)

1 su bardağı tulum peyniri veya sert beyaz peynir (ufalanmış / geleneksel olarak Kaşer peyniri)

Yarım demet ince kıyılmış dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı tuz (peynirin tuz oranına göre dengelenmeli)

Bir çimdik taze çekilmiş karabiber

1 çay bardağı sıvı yağ (ayçiçek veya hafif bir zeytinyağı)

Yapılışı