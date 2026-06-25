Kahvaltı sofralarınıza pratik ve enfes lezzet: Lalanga

Mutfak literatüründe hem Osmanlı saray mutfak matbahında hem de İstanbul, İzmir ve Selanik Sefarad mutfak kültüründe çok özel bir yere sahip olan Lalanga, kelime kökeni olarak Bizans ve eski Yunan dönemine kadar uzanan zamansız bir hamur işidir. Bu tarifi benzersiz kılan, içinde kabartma tozu veya maya gibi yapay bir kabartıcı olmamasına rağmen, yumurtanın çırpılma hacmi sayesinde fırınlanmadan, sadece tavada pofuduk bir şekilde kabarmasıdır.
LALANGA TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı süt (veya sulu kıvamda yoğurt)
- 1.5 su bardağı un (elenmiş)
- 1 su bardağı tulum peyniri veya sert beyaz peynir (ufalanmış / geleneksel olarak Kaşer peyniri)
- Yarım demet ince kıyılmış dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı)
- Yarım çay kaşığı tuz (peynirin tuz oranına göre dengelenmeli)
- Bir çimdik taze çekilmiş karabiber
- 1 çay bardağı sıvı yağ (ayçiçek veya hafif bir zeytinyağı)
Yapılışı
- Derin bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki 3 yumurtayı alın. Mikserle veya tel çırpıcıyla, yumurtalar tamamen köpürüp rengi hafifçe açılana kadar yaklaşık 2-3 dakika boyunca yüksek devirde çırpın. Lalanga'nın maya olmadan kabarmasını sağlayacak olan şey bu aşamada hapsedilen havadır.
- Çırpılan yumurtaların üzerine sütü (veya yoğurdu) ekleyin ve tel çırpıcıyla homojen bir şekilde karıştırmaya devam edin.
- Elenmiş unu, tuzu ve karabiberi sıvı karışıma azar azar ilave edin. Topak kalmayana kadar spatula veya çırpıcı ile pürüzsüzce karıştırın. Elde ettiğiniz harç, klasik pankek harcından biraz daha koyu, kek harcından ise biraz daha akışkan bir "boza" kıvamında olmalıdır.
- Hazırladığınız pürüzsüz akışkan harcın içine ufalanmış tulum veya beyaz peyniri ve incecik kıyılmış dereotunu ekleyin. Spatula yardımıyla harcı söndürmeden alttan üste doğru nazikçe karıştırarak peynirlerin eşit dağılmasını sağlayın.
- Geniş ve yapışmaz tabanlı bir tavaya sıvı yağı alın ve orta ateşte iyice kızdırın. Yağ yeterince kızmazsa hamur yağı çeker ve puf puf kabarmaz; çok yanarsa da dışı pişer içi çiğ kalır.
- Kızgın yağa hazırladığınız harçtan birer yemek kaşığı dolusu aralıklı olarak dökün. Kaşığın arkasıyla hamurları hafifçe düzleyebilirsiniz.
- Lalangaların alt yüzeyi altın sarısı-kahverengi bir renk alıp, üst yüzeyinde küçük kabarcıklar oluşmaya başladığında (yaklaşık 2 dakika) bir spatula yardımıyla ters çevirin. Diğer yüzünü de aynı şekilde çıtırlaşana kadar pişirin.
- Tavadan aldığınız sıcak lalangaları, fazla yağını bırakması için havlu kağıt serilmiş bir tabağa çıkartın. Harç bitene kadar işlemi tekrarlayın.