Kahvaltı sofrasında devrim: Tavada kabaran dev Savory Dutch Baby tarifi...

Dakikalar içinde kenarları devasa şekilde kabaran, ortası yumuşacık, içi peynir ve taze otlarla dolu bu "tek tava lezzeti", kahvaltılarının yeni yıldızı olacak. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

3 adet yumurta (Oda sıcaklığında olması kabarması için şart!)

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı süt

1 tutam tuz ve karabiber

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (Hamurun içine)

Yarım demet ince kıyılmış dereotu, maydanoz veya taze soğan

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar veya parmesan peyniri

Pişirmek İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı (Tavanın dibi için)

Servis Üzeri İçin:

Bir avuç roka

İnce dilimlenmiş domates

Biraz beyaz peynir kırıntısı veya tulum peyniri

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

En önemli adım bu! Fırınınızı 220 dereceye ayarlayın. Döküm tavanızı (veya fırına girebilen herhangi bir metal/borcam kabı) fırının içine koyun ve fırınla birlikte en az 10-15 dakika ısınmasına izin verin. Tava ateş gibi olmalı!

Yumurtaları, sütü, unu, tuzu, karabiberi ve 1 kaşık eritilmiş tereyağını blendera atın.

Hazırladığınız akışkan harcın içine ince kıyılmış otları ve rendelenmiş peyniri ekleyip kaşıkla karıştırın

Isınan tavayı fırından dikkatlice çıkarın. İçine 2 yemek kaşığı tereyağını atın. Yağ eriyip hafifçe köpürdüğü an, beklemeden harcı tavaya dökün.

Tavayı hemen fırına geri koyun. Yaklaşık 15-20 dakika, kenarları balon gibi şişip üzeri altın sarısı olana kadar pişirin.

Fırından çıkan devasa pufun ortasına taze rokaları, domatesleri ve peynir kırıntılarını serpiştirin. Dilimleyerek sıcak servis yapın.