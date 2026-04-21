Kahvaltıda uzak doğu rüzgarı: Yüksek proteinli Kore usulü rulo omlet (gyeran mari) tarifi...

Hazırlaması son derece pratik olan bu Uzak Doğu klasiği, kat kat sarılan yapısıyla içi yumuşacık kalan, dışı ise altın sarısı bir lezzet şöleni. İşte enfes gyeran mari tarifi...

MALZEMELER

4 adet büyük boy yumurta

1 yemek kaşığı incecik (brunoise) doğranmış havuç

1 yemek kaşığı ince kıyılmış yeşil soğan (sadece yeşil kısımları)

1 yemek kaşığı çok ince doğranmış kırmızı kapya biber (Renk katması için)

1 yemek kaşığı süt (Omletin daha yumuşak ve pofuduk olması için)

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Pişirmek için 1 tatlı kaşığı sıvı yağ (veya tavanızı yağlamak için sprey yağ)

ADIM ADIM TARİF

Derin bir kasede 4 yumurtayı, sütü, tuzu ve karabiberi çatal veya tel çırpıcı yardımıyla tamamen pürüzsüz olana dek iyice çırpın. (Dilerseniz karışımı ince bir tel süzgeçten geçirerek pürüzsüzlüğünü garantiye alabilirsiniz).

Çırptığınız yumurtanın içine çok ince doğranmış havucu, yeşil soğanı ve kapya biberi ekleyip hafifçe karıştırın.

Tercihen dikdörtgen (özel Japon/Kore omlet tavası) veya orta boy yanmaz yapışmaz yuvarlak bir tavayı orta-kısık ateşte ısıtın. Tabanını peçete veya fırça yardımıyla çok hafif yağlayın.

Yumurtalı karışımın üçte birini sıcak tavaya dökün ve tavanın her yerine eşit, ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

Yumurtanın altı hafifçe pişip üstü hala biraz nemli ve akışkanken (tamamen kurumadan), bir spatula yardımıyla tavanın bir ucundan başlayarak yumurtayı kendi üzerine doğru rulo şeklinde sarmaya başlayın. Ruloyu tavanın ucuna kadar getirdiğinizde durun.

Hazırladığınız ruloyu tavanın boş olan baş kısmına doğru itin. Tavanın boşalan kısmına tekrar çok hafif yağ sürüp, kalan yumurtalı karışımın yarısını daha dökün. Yeni döktüğünüz sıvının, pişmiş rulonun altına hafifçe girmesini sağlayın ki birbirine yapışsın.

Yeni dökülen kısım da hafifçe katılaşmaya başladığında, bekleyen ruloyu tekrar kendi üzerine doğru sarmaya devam edin. Bu işlemi kalan son yumurta harcı bitene kadar tekrarlayın.

Son ruloyu da sardıktan sonra, kalın ve dikdörtgen formunu almış omletinizi tavanın içinde spatulayla hafifçe kenarlarına bastırarak 1-2 dakika daha (içinin tam pişmesi için) kısık ateşte çevirerek pişirin.

Omleti tavadan alıp kesme tahtasına koyun. Dağılmaması için 2-3 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Ardından birer parmak kalınlığında, verev veya düz dilimleyerek servis yapın.