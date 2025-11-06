Kahvaltılar için pratik tarif: Ispanaklı peynirli krep tarifi

Kahvaltı sofralarında klasik omlet ya da menemenin yerine geçebilecek, besleyici ve pratik bir tarif arayanlar için ıspanaklı peynirli krep ruloları mükemmel bir seçenek. İç harcındaki taze ıspanak, beyaz peynir ve kaşarın uyumu, ince krep dokusuyla birleşerek ortaya hem lezzetli hem de şık bir sunum çıkarıyor. Bu tarif, hem hafta sonu kahvaltılarında hem de davet sofralarında fark yaratmak isteyenler için birebir.

ISPANAKLI PEYNİRLİ KREP TARİFİ

Malzemeler

Krep için:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam tuz

İç harcı için:

1 bağ taze ıspanak

1 yemek kaşığı tereyağı

100 gram beyaz peynir

60 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

Karabiber

Yapılışı