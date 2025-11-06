Kahvaltılar için pratik tarif: Ispanaklı peynirli krep tarifi

Kahvaltı sofralarında klasik omlet ya da menemenin yerine geçebilecek, besleyici ve pratik bir tarif arayanlar için ıspanaklı peynirli krep ruloları mükemmel bir seçenek. İç harcındaki taze ıspanak, beyaz peynir ve kaşarın uyumu, ince krep dokusuyla birleşerek ortaya hem lezzetli hem de şık bir sunum çıkarıyor. Bu tarif, hem hafta sonu kahvaltılarında hem de davet sofralarında fark yaratmak isteyenler için birebir.
ISPANAKLI PEYNİRLİ KREP TARİFİ
Malzemeler
Krep için:
- 2 adet yumurta
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Bir tutam tuz
İç harcı için:
- 1 bağ taze ıspanak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 100 gram beyaz peynir
- 60 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
- Karabiber
Yapılışı
- Krep hamurunu hazırlayın: Geniş bir kapta yumurta, süt, un, tuz ve sıvı yağı karıştırın. Akışkan kıvamlı bir hamur elde edin.
- Krepleri pişirin: Teflon veya döküm tavayı hafifçe yağlayın. Hamurdan bir kepçe döküp iki tarafını da altın rengi alana kadar pişirin. Tüm hamuru bu şekilde pişirin.
- Ispanaklı iç harcı hazırlayın: Ispanakları yıkayıp doğrayın. Tereyağında soteleyin, suyunu çekince ocaktan alın. İçine beyaz peynir, kaşar peyniri ve karabiberi ekleyip karıştırın.
- Ruloları hazırlayın: Kreplerin içine hazırladığınız iç harcı paylaştırın. Rulo şeklinde sarın.
- Servis öncesi ısıtın: Dilerseniz ruloları 180°C fırında 10 dakika hafifçe kızartabilir veya tavada ısıtabilirsiniz.