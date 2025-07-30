Kahvaltılara farklılık getiren pratik lezzet: Patates pankek tarifi

Klasik kahvaltılardan sıkıldıysanız, hem doyurucu hem de pratik bir lezzet arıyorsanız patates pankek tarifi tam size göre! Patatesin enfes dokusunu, yumurta ve baharatlarla zenginleştirerek hazırlanan bu pankekler, ister sabah kahvaltısında ister çay saatlerinde gönlünüzü fethedecek türden. Peki, kahvaltılara farklılık getiren bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis patates pankek tarifi...

PATATES PANKEK TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük boy haşlanmış patates

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)

1 tutam ince doğranmış dereotu veya maydanoz

Kızartmak için:

Çok az sıvı yağ

PATATES PANKEK YAPILIŞI

Patatesleri rendeleyin veya çatalla ezerek püre haline getirin.

Üzerine yumurtayı kırın, süt, un, kabartma tozu ve baharatları ekleyin.

Son olarak ince kıyılmış yeşillikleri de karışıma ilave ederek homojen kıvama gelene dek karıştırın.

Tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın.

Harçtan bir kaşık alıp tavaya dökün, hafifçe bastırarak pankek şekli verin.

Her iki yüzünü de orta ateşte altın sarısı renk alana kadar pişirin.

Patates pankekleri sıcak olarak yoğurt, labne, domates veya avokado dilimleriyle servis edebilirsiniz.

Daha fazla lezzet için içine kaşar peyniri veya beyaz peynir rendeleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!