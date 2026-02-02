Kahvaltıları iple çektiren lezzet: Ev yapımı simit tadında sucuklu milföy pide tarifi...

Hamur yoğurmak yok, mayalanmasını beklemek yok! Milföy hamurunun pratikliğini, sokak simidinin o çıtır susamlı lezzetiyle birleşiyor. Ortasında eriyen kaşar ve baharatlı sucuğun uyumuyla bu pideler, kahvaltılarının yeni "yıldızı" olacak...

MALZEMELER

Taban İçin: 4-6 adet kare milföy hamuru (Oda sıcaklığında hafif yumuşamış)

Simit Kaplaması İçin:

Yarım çay bardağı üzüm pekmezi

Yarım çay bardağı su

1 kase kavrulmuş susam

İç Harcı İçin:

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım kangal sucuk (Halka halka veya küp doğranmış)

İsteğe bağlı: Yeşil biber veya domates dilimleri

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Geniş bir kapta pekmez ve suyu karıştırın. Bu karışım milföylere o simit rengini ve tadını verecek.

Kare milföy hamurlarını tezaha alın. Karşılıklı iki köşesini hafifçe içe doğru kıvırarak veya kenarlarını içe katlayarak "kayık" (pide) şekli verin. Kenarlarının biraz yüksek olması, malzemenin taşmaması için önemli.

Hazırladığınız milföy pidelerin sadece kenar kısımlarını önce pekmezli suya batırın, ardından bolca susama bulayın. Orta kısmına pekmez değmemesine özen gösterin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizdiğiniz milföylerin orta (boş kalan) kısımlarına önce rendelenmiş kaşar peynirini yayın. Üzerine dilimlediğiniz sucukları (ve varsa biberleri) yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, kenarları nar gibi kızarıp susamlar altın rengini alana, peynirler fokurdayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz sıcak servis yapın.