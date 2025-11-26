Kahvaltıların efsane lezzeti: Pişi tarifi

Türk mutfağının en sevilen geleneksel lezzetlerinden biri olan pişi, uzun yıllardır kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olarak biliniyor. Hamurun yağda kızartılmasıyla elde edilen bu pratik tarif, hem ekonomik oluşu hem de kısa sürede hazırlanması sayesinde modern mutfaklarda yeniden popülerlik kazandı. Sosyal medyada da sıkça paylaşılan pişi videoları, özellikle gençlerin evde kolayca deneyebileceği bir tarif hâline gelmiş durumda. Klasik kahvaltıların sıcak dokusunu yaşatmak isteyenler için pişi, tam anlamıyla nostaljik bir lezzet sunuyor.
PİŞİ TARİFİ
MALZEMELER
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 paket instant maya (10 g)
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3–4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
- Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
- Ilık su, ılık süt, maya ve şekeri bir kaba alıp karıştırın; 5 dakika bekletip mayayı aktifleştirin.
- Tuz, sıvı yağ ve unu kontrollü şekilde ekleyerek ele hafif yapışan yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini kapatıp 45–60 dakika mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamuru hafifçe yoğurup unlanmış tezgâha alın.
- Hamurdan ceviz–yumurta arası parçalar koparıp merdane ile hafif kalın olacak şekilde açın.
- İsterseniz bıçakla kare/üçgen kesebilir veya yuvarlak şekiller verebilirsiniz.
- Derin bir tavada yağı iyice kızdırın ve pişileri arkalı önlü kızarana kadar pişirin.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- Peynir, bal, reçel veya çayıyla sıcak servis edin.