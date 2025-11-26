Kahvaltıların efsane lezzeti: Pişi tarifi

Türk mutfağının en sevilen geleneksel lezzetlerinden biri olan pişi, uzun yıllardır kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olarak biliniyor. Hamurun yağda kızartılmasıyla elde edilen bu pratik tarif, hem ekonomik oluşu hem de kısa sürede hazırlanması sayesinde modern mutfaklarda yeniden popülerlik kazandı. Sosyal medyada da sıkça paylaşılan pişi videoları, özellikle gençlerin evde kolayca deneyebileceği bir tarif hâline gelmiş durumda. Klasik kahvaltıların sıcak dokusunu yaşatmak isteyenler için pişi, tam anlamıyla nostaljik bir lezzet sunuyor.

PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya (10 g)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3–4 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI