Kahvaltıların efsane lezzeti: Şakşuka

Mutfak literatüründe kökenleri Tunus ve Fas’a dayanan, Sefarad Yahudilerinin göç dalgasıyla İsrail sokak kültürünün ve dünya gastronomisinin en popüler sabah ritüellerinden birine dönüşen şakşuka, tam bir tava disiplinidir. Bizim geleneksel menemenimizle çok sık karıştırılsa da, hem teknik altyapısı hem de baharat kimliği açısından tamamen ayrışır.

ŞAKŞUKA TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük boy olgun domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış veya rendelenmiş)

2 adet kapya biber (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet çarliston veya köy biberi (doğranmış)

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik, incecik doğranmış)

3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kimyon (yemeğin ana karakteridir)

1 tatlı kaşığı füme toz kırmızı biber (veya ipek pul biber)

Yarım çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yumurta ve Final Tacı:

4 adet yumurta (oda sıcaklığında)

Üzeri İçin: 100 gram ufalanmış feta veya sert beyaz peynir, taze kişniş veya maydanoz yaprakları

Yapılışı