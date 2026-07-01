Kahvaltıların efsane lezzeti: Şakşuka

Mutfak literatüründe kökenleri Tunus ve Fas’a dayanan, Sefarad Yahudilerinin göç dalgasıyla İsrail sokak kültürünün ve dünya gastronomisinin en popüler sabah ritüellerinden birine dönüşen şakşuka, tam bir tava disiplinidir. Bizim geleneksel menemenimizle çok sık karıştırılsa da, hem teknik altyapısı hem de baharat kimliği açısından tamamen ayrışır.
ŞAKŞUKA TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet büyük boy olgun domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış veya rendelenmiş)
- 2 adet kapya biber (küçük küpler halinde doğranmış)
- 2 adet çarliston veya köy biberi (doğranmış)
- 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik, incecik doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı kimyon (yemeğin ana karakteridir)
- 1 tatlı kaşığı füme toz kırmızı biber (veya ipek pul biber)
- Yarım çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yumurta ve Final Tacı:
- 4 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- Üzeri İçin: 100 gram ufalanmış feta veya sert beyaz peynir, taze kişniş veya maydanoz yaprakları
Yapılışı
- Geniş ve derin bir tavayı (tercihen döküm tava) ocağa alıp ısıtın. Zeytinyağını ekleyin. İncecik doğranmış soğanları ve biberleri ilave edin. Sebzeler yumuşayıp hafifçe karamelize olana kadar orta ateşte 6-7 dakika soteleyin.
- Yumuşayan sebzelerin içine dilimlenmiş sarımsakları, kimyonu, füme kırmızı biberi ve kişnişi ekleyin. Baharatların sıcak yağ ile temas ederek aromatik uçucu yağlarını salması için 1 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun.
- Domates salçasını ekleyip 1 dakika kavurduktan sonra, küp doğranmış domatesleri, tuzu ve karabiberi tavaya cömertçe ilave edin. Ocağın altını orta-kısık dereceye getirin. Domatesler suyunu salıp ardından tamamen çekene ve koyu, ağdalı bir sos kıvamına gelene kadar yaklaşık 12-15 dakika kapağı kapalı olarak tıngırdatın.
- Sos tamamen kıvam aldığında tavayı karıştırmayı bırakın. Bir kaşığın arkasıyla sosun üzerinde yumurtaların geleceği 4 adet derin çukur (yuva) açın.
- Oda sıcaklığındaki yumurtaları sönmemeleri için önce ayrı bir kahve fincanına kırın, ardından sosun içinde açtığınız yuvalara nazikçe bırakın.
- Ocağın altını en kısık konuma getirin. Tavanın kapağını kapatın. Yumurtaların beyazları tamamen katılaşıp mat bir renk alana, ancak sarıları tamamen akışkan ve parlak kalana kadar yaklaşık 4-5 dakika kontrollü olarak pişmeye bırakın.
- Yumurtalar istenen kıvama geldiğinde ocağın altını kapatın. Sıcak sosun üzerine ufalanmış beyaz peynirleri, taze kişniş veya maydanoz yapraklarını serpiştirin.