Kahvaltıların gözdesi: Krem peynirli poğaça nasıl yapılır?

Poğaça, Türk mutfağında en çok tercih edilen hamur işlerinden biri olarak öne çıkıyor. Krem peynirle hazırlanan versiyonu ise klasik poğaçaya göre daha yumuşak ve yoğun lezzetli bir alternatif sunuyor. Özellikle çay saatlerinde ve kahvaltılarda tercih edilen bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla da dikkat çekiyor.

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3–3,5 su bardağı un

İç harcı için: krem peynir

Üzeri için: susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve şeker bir kapta karıştırılarak 5-10 dakika bekletilir. Ardından sıvı yağ, yumurta beyazı, tuz ve un eklenerek yumuşak bir hamur yoğrulur.

Hamur üzeri örtülerek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır. Mayalanan hamurdan parçalar alınarak avuç içinde açılır ve içine krem peynir konulur.

Poğaçalar kapatılarak yağlı kağıt serili tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülüp susam serpilir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirilir.