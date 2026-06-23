Kahvaltıların sağlıklı lezzeti: Sebzeli pankek tarifi

Kahvaltıda tatlı sevmeyenler için pankekin bu sebzeli hali aranan lezzet olabilir. Pratik yapımıyla çabucak hazırlanan sebzeli pankek kahvaltıdan ayrı bir keyif almanızı sağlayacak... İşte, sebzeli pankek tarifi.
SEBZELİ PANKEK TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt (200 ml)
- 1 paket kabartma tozu
- 150 gr beyaz peynir
- Çeyrek demet maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1,5 su bardağı un
- sıvı yağ
Yapılış
- İlk olarak beyaz peyniri bir çatalla ezelim.
- Bir karıştırma kabına un ve sütü alarak karıştırmaya başlayalım.
- Karışan hamura 1 adet yumurta ekleyip karıştırmaya devam edelim. Eğer kullandığınız yumurta küçükse 2 adet de kullanabilirsiniz.
- Daha sonra pankek hamuruna sırasıyla kabartma tozu, pul biber, tuz, ezdiğimiz beyaz peynir ve ince kıyılmış çeyrek demet maydanozu ilave ederek tüm malzemeyi son kez karıştıralım.
- Pankek hamuru artık hazır, pişirmek için tavaya biraz sıvı yağ alarak ısıtalım.
- Hamurdan 1’er yemek kaşığı alarak tavaya dökelim ve kalın olmaması için üzerini düzeltelim.
- Pankekleri altlı üstlü çevirerek güzelce pişirelim.