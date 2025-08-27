Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti: Çıtır çıtır ev yapımı simit tarifi...

Türk mutfağında 1500'lü yıllardan bu yana yapılan, çıtır çıtır lezzetiyle damaklarda iz bırakan simit, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Hem geleneksel tadıyla hem de pratik hazırlanışıyla evde de kolayca yapılabiliyor. Peki, kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti: çıtır çıtır ev yapımı simit nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

5 – 5,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

1 çay bardağı pekmez

Yarım çay bardağı su

1,5 su bardağı kavrulmuş susam

YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabına süt, su, sıvı yağ, şeker ve mayayı alın. Maya eriyince unu azar azar ekleyin. Son olarak tuzu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparın. İki uzun şerit yapıp burgu şeklinde birbirine dolayın, uçlarını birleştirerek halka simit şekli verin.

Pekmezle suyu karıştırın. Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya, sonra kavrulmuş susama bulayın.

Yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 °C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.