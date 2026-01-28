Kahvaltıların vazgeçilmezi: Kıymalı börek tarifi

Börek, Türk mutfağının olmazsa olmazlarından biri. Kıymalı börek ise, etin lezzetiyle yapılan ve pratikliğiyle çok sevilen bir tariftir. İnce yufkaların arasına enfes bir kıyma harcı yerleştirilerek yapılan bu börek, çıtır çıtır dışı ve yumuşacık içiyle sofralarda büyük beğeni toplar. İster akşam yemeği, ister kahvaltı, isterseniz de misafir sofralarında rahatlıkla servis edebilirsiniz.
KIYMALI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 4 adet yufka
- 1/2 su bardağı zeytinyağı (ya da sıvı yağ)
- 1 çay bardağı süt (isteğe bağlı, yumuşaklık için)
İç Harcı İçin:
- 500 g kıyma
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1/2 çay bardağı su
- 1/2 çay bardağı doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)
Yapılış
- İç harcı hazırlayın: Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatları ve tuzu ekleyin. Suyu ekleyip karıştırın, birkaç dakika daha pişirin. Pişen harcı ocaktan alın ve maydanozu ekleyip karıştırın. İç harcı biraz soğumaya bırakın.
- Yufkaları hazırlayın: Fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin. İlk yufkayı tepsiye serin. Üzerine yağ ve süt karışımını fırça yardımıyla sürün. Diğer yufkayı üstüne yerleştirip aynı işlemi tekrarlayın.
- Böreği hazırlayın: Hazırladığınız kıymalı harcı yufkaların üzerine düzgünce yayın. Kalan yufkayı da aynı şekilde yerleştirin ve her iki kenarını katlayın. Kalan yağlı süt karışımını yufkanın üstüne sürün.
- Böreği pişirin: Fırını 180°C'ye ısıtın. Böreği önceden ısıtılmış fırına verin ve yaklaşık 25-30 dakika boyunca altın rengini alana kadar pişirin. Üstü çıtır çıtır olmalı.
- Servis edin: Fırından çıkan böreği dilimleyerek sıcak servis edin. Yanında yoğurt veya çayla mükemmel bir uyum sağlar.