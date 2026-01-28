Kahvaltıların vazgeçilmezi: Kıymalı börek tarifi

Börek, Türk mutfağının olmazsa olmazlarından biri. Kıymalı börek ise, etin lezzetiyle yapılan ve pratikliğiyle çok sevilen bir tariftir. İnce yufkaların arasına enfes bir kıyma harcı yerleştirilerek yapılan bu börek, çıtır çıtır dışı ve yumuşacık içiyle sofralarda büyük beğeni toplar. İster akşam yemeği, ister kahvaltı, isterseniz de misafir sofralarında rahatlıkla servis edebilirsiniz.

KIYMALI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

4 adet yufka

1/2 su bardağı zeytinyağı (ya da sıvı yağ)

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı, yumuşaklık için)

İç Harcı İçin:

500 g kıyma

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı su

1/2 çay bardağı doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılış