Kahvaltıların yeni vazgeçilmezi: Yeşil şakşuka tarifi

Mutfak literatüründe "modern brunch klasiği" olarak tanımlanan Yeşil Şakşuka, geleneksel kırmızı şakşukanın (Menemen/Shakshuka) daha hafif, daha sebze odaklı ve daha taze bir türevidir. Bu yemeği diğer yumurta tariflerinden ayıran temel fark, sebzelerin karamelize edilmek yerine kendi sularında sote edilerek canlı renklerini ve çıtırlıklarını korumasıdır. Gastronomi dünyasında "detoks etkili kahvaltı" arayanların favorisi olan bu reçete, içine eklenen taze otlar ve peynir dokunuşuyla hem doyurucu hem de sindirimi kolay bir alternatif sunar.

YEŞİL ŞAKŞUKA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı taze bebek ıspanak (veya ince kıyılmış pazı)

1 adet küçük boy pırasa (sadece beyaz kısımları, ince halka doğranmış)

2 adet yeşil köy biberi (çekirdekleri çıkarılmış, ince doğranmış)

1 adet orta boy kabak (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

50 gram sert beyaz peynir veya keçi peyniri (ufalanmış)

1 yemek kaşığı file badem veya çam fıstığı (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı toz kimyon

Yarım çay kaşığı pul biber

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Servis için: Taze dereotu ve birkaç damla limon suyu

Yapılışı