Kahvaltıların yeni vazgeçilmezi: Yeşil şakşuka tarifi

Mutfak literatüründe "modern brunch klasiği" olarak tanımlanan Yeşil Şakşuka, geleneksel kırmızı şakşukanın (Menemen/Shakshuka) daha hafif, daha sebze odaklı ve daha taze bir türevidir. Bu yemeği diğer yumurta tariflerinden ayıran temel fark, sebzelerin karamelize edilmek yerine kendi sularında sote edilerek canlı renklerini ve çıtırlıklarını korumasıdır. Gastronomi dünyasında "detoks etkili kahvaltı" arayanların favorisi olan bu reçete, içine eklenen taze otlar ve peynir dokunuşuyla hem doyurucu hem de sindirimi kolay bir alternatif sunar.
YEŞİL ŞAKŞUKA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı taze bebek ıspanak (veya ince kıyılmış pazı)
- 1 adet küçük boy pırasa (sadece beyaz kısımları, ince halka doğranmış)
- 2 adet yeşil köy biberi (çekirdekleri çıkarılmış, ince doğranmış)
- 1 adet orta boy kabak (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 50 gram sert beyaz peynir veya keçi peyniri (ufalanmış)
- 1 yemek kaşığı file badem veya çam fıstığı (isteğe bağlı)
- Yarım çay kaşığı toz kimyon
- Yarım çay kaşığı pul biber
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
- Servis için: Taze dereotu ve birkaç damla limon suyu
Yapılışı
- Geniş ve yapışmaz bir tavada zeytinyağını ısıtın. Pırasa ve yeşil biberleri ekleyip yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika orta ateşte soteleyin.
- Rendelenmiş kabakları ilave edin. Kabaklar suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.
- Ispanakları tavaya ekleyin. Ispanaklar sönmeye başladığında kimyon, tuz ve karabiberi ilave edip sebze karışımını harmanlayın.
- Sebze karışımında kaşığın arkasıyla yumurtalar için 3 adet küçük çukur açın.
- Yumurtaları bu çukurlara dikkatlice kırın. Tavanın kapağını kapatın ve yumurta akları tamamen beyazlaşana, sarıları ise hala akışkan kalana kadar yaklaşık 3-4 dakika kısık ateşte pişirin.
- Ocağı kapatmadan hemen önce ufalanmış peynirleri ve pul biberi yumurtaların etrafına serpiştirin.
- Tavayı ocaktan alın; üzerine taze dereotu serpip, yeşilliklerin rengini parlatmak için çok az limon suyu gezdirerek sıcak servis yapın.