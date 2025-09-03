Kahvaltılarının yıldızı: Evde süt reçeli tarifi

Süt reçeli, dünyada “dulce de leche” adıyla bilinen, süt ve şekerin uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen karamelize bir tatlıdır. Hem kahvaltılarda ekmeğe sürülerek hem de kek, kurabiye ve dondurma gibi tatlılarda sos olarak kullanılabilir. Evde yapımı oldukça kolay olan bu tarif, sadece birkaç malzeme ile mutfağınıza eşsiz bir lezzet katacak. Peki, kahvaltılarının yıldızı olan bu reçel nasıl yapılır? İşte, evde süt reçeli tarifi...

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karbonat

Yapılışı