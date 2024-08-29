Kahvaltının olmazsa olmazı: Hatay sürk peyniri tarifi...

Yayınlanma: 29.08.2024 - 20:17

Güncelleme: 29.08.2024 - 20:17

Evde de kolayca hazırlanabilen Sürk peyniri, özellikle peynir severler için harika bir alternatif sunar. İşte Hatay usulü Sürk peyniri tarifi...

Malzemeler:

500 gram çökelek veya süzme yoğurt

1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kişniş

2 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlık Aşaması:

Peynir Hazırlığı: Çökelek peynirini bir karıştırma kabına alın. Eğer süzme yoğurt kullanıyorsanız, süzülmesi için bir tülbent yardımıyla fazla suyunu alın. Peyniri iyice ufalayarak daha ince bir kıvama getirin.

Baharatların Eklenmesi: Ufalanmış peynire kırmızı pul biber, kimyon, karabiber, tuz ve kişnişi ekleyin. Ezilmiş sarımsakları da ilave edin. Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.

Zeytinyağı ile Kıvam Alma: Zeytinyağını peynir karışımına ekleyin ve tekrar karıştırın. Zeytinyağı, hem lezzet katar hem de peynirin daha yumuşak olmasını sağlar.

Top Şekli Verme: Karışımı küçük parçalar halinde alarak avucunuzda yuvarlayın ve ceviz büyüklüğünde toplar oluşturun. Hazırladığınız topları düz bir tepsiye dizin.

Kurutma: Sürk peynirini geleneksel olarak kurutmak için bir iki gün boyunca oda sıcaklığında, üzerini tülbent ile örterek bekletin. Kurudukça peynirin aroması yoğunlaşır. Eğer hemen tüketmek isterseniz bu adımı atlayarak peynirinizi buzdolabında saklayabilirsiniz.

Servis: Sürk peynirini, üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek ve yanına taze yeşillikler ekleyerek servis edebilirsiniz.

Servis Önerisi:

Hatay Sürk peyniri, özellikle zeytin, domates ve taze ekmek ile harika bir uyum sağlar. Ayrıca salataların üzerinde veya meze olarak da kullanılabilir. Peyniri hazırlarken kullanılan baharatları damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz.

Saklama Koşulları:

Sürk peynirini cam bir kavanozda, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Daha uzun süre saklamak isterseniz, peynir toplarını zeytinyağı dolu bir kavanoza yerleştirip serin bir yerde bekletebilirsiniz. Bu yöntem, peynirin daha da olgunlaşmasını sağlar ve lezzetini artırır.