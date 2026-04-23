Kahvaltıya farklılık katan enfes lezzet: Peynirli sufle tarifi

Sufle denildiğinde çoğu kişinin aklına çikolatalı tatlılar gelir. Oysa tuzlu sufle tarifleri de en az tatlı versiyonları kadar etkileyici ve lezzetlidir. Özellikle peynirli sufle, kabaran yapısı, yumuşacık iç dokusu ve yoğun peynir aromasıyla sofralarda fark yaratır. İşte, enfes tadıyla peynirli sufle tarifi...

PEYNİRLİ SUFLE TARİFİ

Malzemeler

70 gram tereyağı

3 yemek kaşığı un

4 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam muskat rendesi

7 adet yumurta (akı ve sarısı ayrılmış)

1 su bardağı otlu peynir

1 su bardağı beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Kalıpları yağlamak için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı galeta unu

Üzeri için:

İnce doğranmış taze soğan

PEYNİRLİ SUFLE YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritip unu ekleyin.

Hafif kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından sütü yavaş yavaş ilave ederek sürekli karıştırın.

Karışım koyulaşınca tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin.

Ocağın altını kısın.

Yumurta sarılarını tek tek ekleyip hızlıca karıştırın.

Otlu peynir, beyaz peynir ve kaşarı ilave edip karıştırın.

Ocaktan alın.

Ayrı kapta yumurta aklarını bir tutam tuzla sert köpük olana kadar çırpın.

Yumurta aklarını spatula yardımıyla alttan üste nazik hareketlerle peynirli karışıma ekleyin.

Kalıpları yağlayıp galeta unu serpin.

Karışımı dökün.

190 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12 dakika pişirin.

Kabaran sufleleri bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun!