Kahvaltıya hafif ve doyurucu alternatif: Sebzeli krep tarifi

Klasik krep tariflerine sağlıklı bir dokunuş yapmak isteyenler için sebzeli krep öne çıkıyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, özellikle çocuklara sebze yedirmenin en lezzetli yollarından biri olarak dikkat çekiyor. İşte adım adım sebzeli krep tarifi…

SEBZELİ KREP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 adet kabak (rendelenmiş)

1 adet havuç (rendelenmiş)

Yarım kapya biber (ince doğranmış)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı maydanoz veya dereotu

SEBZELİ KREP NASIL YAPILIR?

Derin bir kapta yumurta ve sütü çırpın.

Üzerine unu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Rendelenmiş kabak ve havucu ekledikten sonra suyunu hafifçe sıkmayı unutmayın.

Doğranmış biberi ve isteğe bağlı yeşillikleri karışıma ilave edin.

Tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.

Tavayı hafifçe yağlayarak ısıtın.

Karışımdan bir kepçe alıp tavaya dökün ve ince olacak şekilde yayın.

Her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.