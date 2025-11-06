Kahvaltıya Pratik Lezzet: Peynirli Tava Böreği Tarifi

Sabahları mis gibi kokan bir börekle güne başlamak ister misiniz? Peynirli tava böreği, klasik fırın böreğinin pratik hali olarak mutfakta zaman kazandırıyor. Ne hamur yoğurmak ne de fırın ısıtmak gerekiyor. İncecik yufkalar, bol peynirli iç harç ve tereyağının lezzetiyle birleşince, ortaya kahvaltıların yıldızı olacak bir tarif çıkıyor.

PEYNİRLİ TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Börek için:

3 adet yufka

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

İç harcı için:

200 gram beyaz peynir (ezilmiş)

1 avuç doğranmış maydanoz

Pişirmek için:

1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Beyaz peyniri ezin, ince doğranmış maydanozla karıştırın.

Ayrı bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

Tavayı tereyağı ve sıvı yağla yağlayın.

İlk yufkayı tavaya kenarları dışarı sarkacak şekilde serin.

Üzerine sütlü karışımdan gezdirin.

İkinci yufkayı parçalayıp serin, tekrar karışımdan dökün.

Peynirli harcı her yerine eşit şekilde yayın.

Üçüncü yufkayı serip kalan sütlü karışımı gezdirin.

Kenarlardan sarkan yufkaları içe doğru kapatın.

Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 8-10 dakika pişirin.

Altı kızarınca bir tabak yardımıyla ters çevirin.

Diğer tarafını da 7-8 dakika kadar kızarana kadar pişirin.

Ocaktan alıp birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edin.