Kahvaltıya sağlıklı ve pratik bir tarif: Fırında patates pankek tarifi
Fırında patates pankek, hem pratikliği hem de sağlıklı oluşuyla sofralarınıza renk katar. Peki, kahvaltıya sağlıklı ve pratik bir tarif olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes fırında patates pankek tarifi...
Kızartmadan uzak, fırında pişirildiği için hafifliğiyle öne çıkan bu tarif; dışı çıtır, içi yumuşak dokusuyla damaklarda iz bırakıyor. Üstelik oldukça pratik! Dilerseniz üzerine yoğurt ya da peynirle servis ederek lezzeti ikiye katlayabilirsiniz. Peki, kahvaltıya sağlıklı ve pratik bir tarif olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes fırında patates pankek tarifi...
FIRINDA PATATES PANKEK TARİF
Malzemeler:
3 adet orta boy patates
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
1 küçük soğan (rendelenmiş)
Yarım çay bardağı süt
1 tutam ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkinize göre)
2 yemek kaşığı zeytinyağı (üzeri için)
FIRINDA PATATES PANKEK YAPILIŞI
Patatesleri soyup rendeleyin.
Rendeledikten sonra fazla suyunu elinizle sıkarak alın.
Bu, pankeklerin kıvamı için oldukça önemli bir adım.
Rendelediğiniz patateslere rendelenmiş soğan, yumurta, un, süt, kabartma tozu, doğranmış maydanoz ve baharatları ekleyin.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Karışımın kıvamı ne çok sulu ne de çok katı olmalı.
Gerekirse az miktarda un veya süt ekleyerek kıvamı ayarlayabilirsiniz.
Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın.
Hazırladığınız karışımdan kaşık yardımıyla alıp tepsiye küçük yuvarlaklar şeklinde dökün ve kaşıkla hafifçe bastırarak düzleştirin.
Üzerlerine fırça yardımıyla hafifçe zeytinyağı sürün.
Bu sayede üzerleri nar gibi kızarır.
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, yaklaşık 25-30 dakika kadar altı üstü kızarana dek pişirin.
Fırınınızın performansına göre pişirme süresi değişebilir, bu nedenle son dakikalarda gözlemlemek iyi olur.
Afiyet olsun!
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