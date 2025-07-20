Kahvaltıya sıcacık sürpriz: Kaşarlı hamur kızartması tarifi

Kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar her anı lezzet şölenine dönüştürecek, hem pratik hem de nefis bir tarif: Kaşarlı hamur kızartması! Dışı altın sarısı ve çıtır çıtır, içinden akan eriyik kaşarıyla damaklarda iz bırakıyor. İşte adım adım kaşarlı hamur kızartması yapımı...

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe göre küp şeklinde de koyabilirsiniz)

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba un, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuzu alın.

Malzemeleri karıştırarak ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, ortasına bir miktar kaşar koyup kapatın ve yuvarlayın.

Derin bir tavada yağı kızdırın.

Hazırladığınız hamur toplarını kızgın yağda, her tarafı altın sarısı olana kadar kızartın.