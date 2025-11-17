Kahvaltıya sıcak dokunuş: Peynirli menemen tarifi

Türk mutfağının klasiklerinden menemen, her evde farklı bir dokunuşla pişirilir. Kimi soğanlı sever, kimi sade. Bu kez menemene lezzet katan bir dokunuşla, peynirli menemen tarifi öne çıkıyor. Kahvaltı sofralarına sıcak bir başlangıç sunan bu tarif, hem pratik hem doyurucu olmasıyla öne çıkıyor.

PEYNİRLİ MENEMEN TARİFİ

Malzemeler

4 adet olgun domates

3 adet yeşil biber

3 adet yumurta

1 su bardağı beyaz peynir veya tulum peyniri (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe göre)

Yapılışı