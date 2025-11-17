Kahvaltıya sıcak dokunuş: Peynirli menemen tarifi

Türk mutfağının klasiklerinden menemen, her evde farklı bir dokunuşla pişirilir. Kimi soğanlı sever, kimi sade. Bu kez menemene lezzet katan bir dokunuşla, peynirli menemen tarifi öne çıkıyor. Kahvaltı sofralarına sıcak bir başlangıç sunan bu tarif, hem pratik hem doyurucu olmasıyla öne çıkıyor.
PEYNİRLİ MENEMEN TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet olgun domates
- 3 adet yeşil biber
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı beyaz peynir veya tulum peyniri (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- Tuz, karabiber, pul biber (isteğe göre)
Yapılışı
- Biberleri kavurun: Tavada yağı ısıtın. İnce doğranmış biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
- Domatesleri ekleyin: Kabuklarını soyup doğradığınız domatesleri ekleyin. Kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Peynirle buluşturun: Domates karışımı pişince ezilmiş peyniri ekleyin ve karıştırın. Peynir eriyip karışıma karışsın.
- Yumurtaları kırın: Yumurtaları direkt tavanın üzerine kırın. Karıştırmadan pişirin ya da isteğe göre hafifçe karıştırın.
- Baharatları ekleyin: Tuz, karabiber ve pul biberle lezzetini tamamlayın.