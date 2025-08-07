Kahvaltıyı tatlısız yapamayanların çok seveceği enfes lezzet: Racuchy tarifi

Tatlı bir kahvaltı ya da çay saati arıyorsanız, Polonya mutfağından gelen racuchy tam size göre! Yumuşacık dokusu ve içindeki meyve aromasıyla gönülleri fetheden racuchy, aslında bir çeşit meyveli pankektir. Özellikle elma ile yapılan bu tatlı, hem yapımı kolay hem de son derece lezzetlidir. Şekerli ama baymayan tadı ve çıtır kenarlarıyla çocuklardan yetişkinlere herkesin favorisi olabilir. Peki, kahvaltıyı tatlısız yapamayanların çok seveceği bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis aromasıyla racuchy tarifi...

RACUCHY TARİFİ

Malzemeler

4 kişilik klasik elmalı Racuchy için gereken malzemeler:

2 adet orta boy elma (soyulmuş ve ince dilimlenmiş)

1,5 su bardağı un

1 su bardağı süt (ılık)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru maya (ya da 1 paket kabartma tozu)

1 çimdik tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için pudra şekeri

RACUCHY YAPILIŞI

Derin bir kaba sütü alın, üzerine kuru maya ve şekeri ekleyerek 5 dakika bekletin.

Ardından yumurta, un ve tuzu da ekleyerek pürüzsüz, akışkan kıvamda bir hamur elde edin.

Not: Eğer kabartma tozu kullanıyorsanız, maya yerine direkt unla birlikte karışıma ekleyebilirsiniz.

Eğer kabartma tozu kullanıyorsanız, maya yerine direkt unla birlikte karışıma ekleyebilirsiniz. Soyulup ince dilimlenmiş elma parçalarını hamura karıştırın.

Tüm dilimlerin hamura iyice bulanmasına dikkat edin.

Hamuru ılık bir ortamda üzeri kapalı şekilde yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin.

Kabartma tozu kullanıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

Tavaya biraz sıvı yağ ekleyip kızdırın.

Hamurdan bir kaşık alarak tavaya dökün ve arkalı önlü altın rengi alana kadar pişirin.

Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Racuchy’leri servis tabağına alın, üzerine bolca pudra şekeri serpin.

Arzuya göre tarçın, reçel, bal ya da krema ile de servis edebilirsiniz.

RACUCHY YAPMANIN PÜF NOKTALARI