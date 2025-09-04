Kahve sevenlere özel lezzet: Latteli kurabiye tarifi

Kahve kokusunu ve aromasını sevenler için latteli kurabiye, çay ve kahve molalarının en şık eşlikçilerinden biridir. İçindeki kahve aromasıyla hem damağa hem de burna hitap eden bu kurabiyeler, özellikle misafir sofralarında fark yaratır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz latteli kurabiye tarifi…

LATTELİ KURABİYE İÇİN MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı granül kahve (latte ya da klasik)

1 tatlı kaşığı sıcak su (kahveyi eritmek için)

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

LATTELİ KURABİYE NASIL YAPILIR?

Kahveyi Hazırlayın: Granül kahveyi sıcak suda eritin ve soğumaya bırakın.

Hamuru Yoğurun: Derin bir kapta tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, yumurta ve vanilini karıştırın.

Kahveyi Ekleyin: Hazırladığınız kahveyi karışıma ilave edin.

Unu Ekleyin: Eleyerek unu azar azar ekleyin ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Şekil Verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. İsterseniz üzerine çatalla şekil verebilirsiniz.

Pişirin: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır.

Servis: Soğuduktan sonra pudra şekeri serpip kahve eşliğinde servis edin.