Kahve severlere özel tarif: Türk kahveli kurabiye nasıl yapılır?

Kahve aromalı tatlılar son yıllarda oldukça popüler hale gelirken, Türk kahveli kurabiye de hem pratik yapımı hem de benzersiz lezzetiyle öne çıkıyor. Fırından çıktığı anda yayılan yoğun kahve kokusu, bu kurabiyeyi özellikle kahve severler için vazgeçilmez yapıyor. Çay saatlerinden misafir ağırlamaya kadar her anınızı güzelleştirecek bu tam ölçülü tarif, tatlıyla kahve aromasını buluşturan nefis bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı Türk kahvesi (toz halinde)

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 – 2,5 su bardağı un

İsteğe bağlı: Yarım çay bardağı damla çikolata

TÜRK KAHVELİ KURABİYE NASIL YAPILIR?

1. Hamuru hazırlayın

Tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alarak kremamsı kıvama gelene kadar karıştırın.

Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.

2. Kahveyi ekleyin

Toz Türk kahvesini karışıma ilave edin.

Dilerseniz aromayı artırmak için 1 tatlı kaşığı kadar granül kahve de ekleyebilirsiniz.

3. Kuru malzemeleri karıştırın

Vanilin, kabartma tozu ve unu kontrollü şekilde ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamur çok sertleşirse 1 yemek kaşığı süt ekleyebilirsiniz.

4. Kurabiyeleri şekillendirin

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.

İsterseniz üzerine çatal izi yaparak klasik kurabiye görüntüsü oluşturabilirsiniz.

5. Pişirme aşaması

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12–15 dakika pişirin.

Kurabiyeleri fazla kızartmamaya dikkat edin; hafif yumuşak çıkmaları ideal kıvamdır.