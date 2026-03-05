Kahve ve kremanın kusursuz uyumu: Sadece 10 dakikada bardakta şipşak tiramisu tarifi...

Orijinal tiramisu için saatlerce uğraşmaya, yumurta çırpmaya veya kedidillerinin yumuşamasını beklemeye son! Şık kuplarda veya su bardaklarında porsiyonluk olarak hazırlanan bu modern versiyon, aniden gelen misafirler için de kusursuz bir şov yemeği niteliğinde...

MALZEMELER (2-3 KİŞİLİK PORSİYON)

Taban ve Ara Katmanlar:

1 paket kedi dili bisküvi

1 su bardağı ılık su + 1 tatlı kaşığı granül kahve (Bisküvileri ıslatmak için)

İpeksi Krema:

200 gram labne peyniri (Fazla suyu süzülmüş olmalı)

1 paket sıvı krema (200 ml, buzdolabından yeni çıkmış, soğuk olmalı)

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

Üzerine serpmek için kakao

ADIM ADIM TARİF

Derin bir çırpma kabında, soğuk sıvı kremayı, pudra şekerini ve vanilyayı mikserle tıraş köpüğü kıvamına gelip katılaşana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) çırpın.

Katılaşan kremanın içine suyunu süzdüğünüz labneyi ekleyin. Bu aşamada mikseri bırakın; kremanın hacmini söndürmemek için bir spatula yardımıyla alttan üste doğru nazikçe katlayarak karıştırın. İpeksi ve pürüzsüz kremanız hazır!

Geniş ve sığ bir kasede ılık su ve granül kahveyi karıştırarak eritin. Kedi dili bisküvileri bu kahveli suya arkalı önlü çok hızlıca (sadece 1-2 saniye) batırıp çıkarın. İçinde fazla bekletirseniz bisküviler eriyip parçalanır.

Şık kupların veya kısa bardakların tabanına, kahveyle ıslattığınız kedi dillerini bardağın boyutuna göre ortadan ikiye kırarak yerleştirin.

Bisküvilerin üzerine hazırladığınız kremadan bolca ekleyin. Bardağın boyuna göre araya bir kat daha kahveli bisküvi koyun ve en üstü yine kremayla pürüzsüz olacak şekilde kapatın.

Küçük bir çay süzgeci yardımıyla bardağın en üstüne, kremayı tamamen kapatacak şekilde bolca kakao serpin.

İsterseniz hemen o an kaşıklayabilir, vaktiniz varsa buzdolabında 1-2 saat dinlendirerek lezzetlerin birbirine tam geçmesini sağlayabilirsiniz.