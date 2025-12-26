Kalabalık sofralara çok yakışan pratik lezzet: MasterChef Tarsus bardak altı lahmacun tarifi

Mersin’in Tarsus ilçesine özgü bardak altı lahmacun, adını küçük ve yuvarlak formundan alır. Genellikle çay bardaklarının altı kadar açılan hamuruyla bilinen bu lahmacun türü, incecik yapısı ve yoğun baharatlı harcıyla kısa sürede pişer. Az malzemeyle çok lezzet sunan bu yöresel tarif, özellikle misafir sofralarında ve çay saatlerinde tercih edilir. Peki, kalabalık sofralara çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef Tarsus bardak altı lahmacun tarifi...

TARSUS BARDAK ALTI LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

Harcı için:

200 gram orta yağlı kıyma

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz (isteğe göre)

Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

TARSUS BARDAK ALTI LAHMACUN YAPILIŞI

Un ve tuzu karıştırın, ılık suyu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 15–20 dakika dinlendirin.

Domates, biber, soğan ve sarımsağı rondodan çekin.

Fazla suyunu süzün.

Kıyma, salçalar, baharatlar ve maydanozu ekleyip iyice karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın.

Bezeleri çay bardağı altı büyüklüğünde ince yuvarlaklar halinde açın.

Hazırladığınız harcı hamurların üzerine ince bir tabaka halinde yayın.

Önceden ısıtılmış 220–240 derece fırında, tepsi ya da fırın taşı üzerinde 5–7 dakika pişirin.

Tarsus bardak altı lahmacun; limon, taze maydanoz ve yeşillikler eşliğinde servis edilir.

Çıtır yapısı sayesinde sıcak tüketilmesi önerilir.

Afiyet olsun!