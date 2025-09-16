Kalabalık sofraların vazgeçilmezi: MasterChef lahana dolması tarifi

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan lahana dolması, özellikle kış aylarında sofraların en sevilen yemekleri arasında yer alır. Vitamin ve mineral bakımından zengin lahana yapraklarının içine hazırlanan nefis iç harçla birleşmesi, ortaya hem sağlıklı hem de doyurucu bir yemek çıkarır. Peki, kalabalık sofraların vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes MasterChef lahana dolması tarifi...

LAHANA DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet orta boy lahana

2 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

Yarım demet maydanoz

2 su bardağı sıcak su

LAHANA DOLMASI YAPILIŞI

Lahanayı dikkatlice ayırın ve yapraklarını kaynar suda 2-3 dakika haşlayarak yumuşatın.

Süzdükten sonra soğumaya bırakın.

Küçük doğranmış soğanları zeytinyağında kavurun.

Salçaları ekleyin ve pirinci ilave ederek birkaç dakika kavurmaya devam edin.

Baharatları ve ince doğranmış maydanozu ekleyerek karıştırın.

Her bir lahana yaprağına iç harçtan koyarak dikkatlice sarın.

Tencerenin dibine birkaç lahana yaprağı serdikten sonra sarmaları düzgün şekilde dizin.

Sarmaların üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve sıcak su ekleyin.

Üzerine ısıya dayanıklı bir tabak kapatın.

Orta ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Afiyet olsun!