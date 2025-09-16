Deniz ürünleri sevenler için sofraya farklı bir lezzet katacak kalamar dolması, en lezzetli mezelerinden biri. İç harcıyla zenginleştirilen kalamarlar, fırında veya tavada pişirilerek hem şık hem de nefis bir ana yemek ya da meze haline gelir. İşte adım adım kalamar dolması tarifi...

MALZEMELER

4 adet orta boy tüp kalamar (temizlenmiş)

200 g karides (küçük doğranmış)

1 küçük kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet domates (küçük doğranmış)

½ çay bardağı zeytinyağı

2 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)

1 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı pul biber

Tuz

Sosu için:

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Tavada zeytinyağını ısıtın, soğanı ve sarımsağı kavurun.

Karidesleri ekleyip pembeleşene kadar pişirin.

Domatesi ilave edin, suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Ekmek içini, tuzu, baharatları ve maydanozu ekleyip karıştırın.

Harcı ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Hazırladığınız iç harcı kaşıkla kalamarların içine doldurun.

Açık kalan ağız kısmını kürdanla kapatın.

Kalamarları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-20 dakika pişirin.