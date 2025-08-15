Kapadokya’dan sofranıza: Geleneksel testi kebabı tarifi

Anadolu mutfağının en ilgi çekici yemeklerinden biri olan testi kebabı, yalnızca lezzetiyle değil, pişirme ve sunum şekliyle de fark yaratıyor. Nevşehir başta olmak üzere Kapadokya bölgesinde yüzyıllardır yapılan bu yemek, etin ve sebzelerin toprak testide uzun süre pişirilmesiyle hazırlanıyor. Testinin ağzı hamurla kapatılarak tüm lezzetler içeride hapsediliyor, ortaya lokum gibi yumuşak bir et ve mis kokulu bir sebze karışımı çıkıyor. Servis sırasında testinin kırılması ise sofrada unutulmaz bir an yaşatıyor. Peki, Kapadokya’dan sofralara uzanan bu yemek nasıl yapılır? İşte, geleneksel testi kebabı tarifi...

Malzemeler

500 g kuşbaşı dana veya kuzu eti

1 adet büyük kuru soğan (doğranmış)

2-3 diş sarımsak (bütün veya iri doğranmış)

2 adet domates (doğranmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet havuç (isteğe bağlı, doğranmış)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 adet küçük boy toprak testi (ağız kısmı dar olmalı)

Hamur (testinin ağzını kapatmak için; un + su)

Yapılışı