Karadeniz’in efsane lezzeti: Hamsili pilav tarifi

Özellikle kış aylarında bolca tüketilen hamsi, Karadeniz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sadece tava ya da ızgara olarak değil; pilavla buluştuğunda ortaya çıkan hamsili pilav ise başlı başına bir şölen sunuyor. Dışı nar gibi kızaran hamsiler, içindeki baharatlı pirinç harcıyla birleşerek dengeli ve doyurucu bir lezzet oluşturuyor.

HAMSİLİ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamsi için:

1 kg ayıklanmış hamsi

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı mısır unu

Pilav harcı için:

2 su bardağı baldo pirinç

2 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Yarım demet dereotu

2,5 su bardağı sıcak su

Tuz

HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

1. Pirinci hazırlayın

Pirinci ılık tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından nişastası gidene kadar yıkayıp süzün.

2. İç harcı pişirin

Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın. Küp doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Dolmalık fıstıkları ekleyip hafif renk almasını sağlayın. Pirinci ilave edin ve birkaç dakika kavurun.

Kuş üzümü, baharatlar ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu koyup pilavı yarı diri kalacak şekilde pişirin. Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış dereotunu karıştırın.

3. Hamsileri dizin

Yuvarlak bir fırın kabını yağlayın. Hamsileri kuyruk kısımları dışarı sarkacak şekilde tabana ve kenarlara sıkıca dizin. Üzerine hafifçe mısır unu serpin.

4. Pilavı yerleştirin

Hazırladığınız pilav harcını hamsilerin üzerine yayın. Kenarlardan sarkan hamsileri pilavın üzerine kapatın.

5. Pişirme

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.