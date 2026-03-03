Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.03.2026 14:42:00
Karadeniz'in gizli lezzeti: Hamsikoli tarifi

Hamsi denince akla ilk olarak tava ya da pilav gelse de Karadeniz mutfağında daha az bilinen ama bir o kadar lezzetli bir tarif var: Hamsikoli. Mısır unu ve taze hamsinin buluştuğu bu yöresel lezzet, pratik yapımıyla sofralara farklı bir alternatif sunuyor.

Karadeniz kıyı şeridinde özellikle Trabzon ve çevresinde yapılan hamsikoli, hamsinin ayıklanıp mısır unuyla harmanlanması ve tavada pişirilmesiyle hazırlanıyor. Dışı çıtır, içi yumuşak bir kıvam sunan bu tarif, balığın en sade ve doğal hallerinden biri olarak kabul ediliyor.

MALZEMELER

  • 500 gram temizlenmiş hamsi
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı)
  • Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamsileri kılçıklarından ayıklayıp yıkayın ve süzülmeye bırakın.

Geniş bir kapta mısır unu, tuz ve isteğe bağlı karabiberi karıştırın.

Hamsileri una bulayarak her tarafının eşit şekilde kaplanmasını sağlayın.

Tavaya sıvı yağı alın ve kızdırın.

Hamsileri tavaya sıkı şekilde dizin ve orta ateşte altın rengi alana kadar pişirin.

Geniş bir kapak yardımıyla ters çevirerek diğer yüzünü de kızartın.

Servis önerisi

Hamsikoli, sıcak servis edildiğinde en lezzetli halini alır. Yanında roka, kuru soğan ve mısır ekmeğiyle sunabilirsiniz. Limon dilimi de lezzetini tamamlayan önemli bir detaydır.

