Karadeniz'in şifalı çorbası: Sirken aşı tarifi

18.08.2025 15:44:00
Haber Merkezi
Karadeniz ve İç Anadolu köylerinde yüzyıllardır yapılan sirken aşı, bahar aylarında toplanan yabani otlarla hazırlanan yöresel bir yemek. Hem besleyici hem de hafif olmasıyla dikkat çeken bu tarif, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu mutfak kültürlerinden biri. Günümüzde köylerde hâlâ pişirilirken, şehirlerde ise pek çok kişi bu yemeği neredeyse hiç bilmiyor.

Türk mutfağının zenginliği yalnızca et yemekleri ve baklagillerden ibaret değil. Anadolu’da doğadan toplanan yabani otlarla yapılan pek çok tarif var. Bunlardan en ilginçlerinden biri de sirken aşı. Özellikle baharın gelişiyle birlikte tarlalarda kendiliğinden çıkan sirken otları, köylü kadınlar tarafından toplanarak sofralara şifa niyetine getiriliyor.

SİRKEN AŞI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 demet sirken otu (ayıklanıp yıkanmış)
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı bulgur
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 1 diş sarımsak
  • 4 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Üzeri için: Sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırılmış pul biber

Yapılışı

  1. Sirken otlarını doğrayın.
  2. Tencerede zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanı kavurun.
  3. Bulgur ve pirinci ekleyip birkaç dakika karıştırın.
  4. Sirken otlarını tencereye alın, sıcak suyu ekleyin.
  5. Tuzunu ayarlayın ve kısık ateşte otlar yumuşayana kadar pişirin.
  6. Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyip, tereyağında kızdırılmış pul biber gezdirerek servis edin.

 

