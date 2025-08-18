Karadeniz'in şifalı çorbası: Sirken aşı tarifi

Türk mutfağının zenginliği yalnızca et yemekleri ve baklagillerden ibaret değil. Anadolu’da doğadan toplanan yabani otlarla yapılan pek çok tarif var. Bunlardan en ilginçlerinden biri de sirken aşı. Özellikle baharın gelişiyle birlikte tarlalarda kendiliğinden çıkan sirken otları, köylü kadınlar tarafından toplanarak sofralara şifa niyetine getiriliyor.

SİRKEN AŞI TARİFİ

Malzemeler

2 demet sirken otu (ayıklanıp yıkanmış)

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 diş sarımsak

4 su bardağı sıcak su

Tuz

Üzeri için: Sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırılmış pul biber

Yapılışı