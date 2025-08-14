Karadeniz kahvaltılarının vazgeçilmezi: Kuymak tarifi

Karadeniz’in yöresel tatları arasında özel bir yere sahip olan kuymak, özellikle Trabzon ve Rize mutfağında kahvaltıların baş tacıdır. Tereyağının mis kokusu, mısır ununun doğal aroması ve eriyen peynirin uzayan kıvamı ile hem göze hem damağa hitap eden bu lezzet, doyurucu olmasının yanı sıra yapımıyla da oldukça pratiktir. İster kahvaltıda ister akşam yemeğinde sofralarınıza katabileceğiniz kuymak, yöresel tatların sadeliğini sevenler için vazgeçilmezdir. Peki, Karadeniz kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, uzayan peyniriyle meşhur kuymak tarifi...
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı mısır unu
- 2 su bardağı su
- 1,5 su bardağı Trabzon peyniri veya tel peynir
- Tuz (peynirin tuzuna göre ayarlayın)
Yapılışı
- Tereyağını tavada eritin.
- Mısır ununu ekleyip kısık ateşte rengi hafif dönene kadar kavurun.
- Suyu yavaş yavaş ekleyin, topaklanmaması için karıştırın.
- Karışım koyulaşmaya başlayınca peyniri ekleyin.
- Peynir eriyip uzayan bir kıvam aldığında ocaktan alın.
- Sıcak sıcak ekmekle servis edin.