Karadeniz Mutfağının Altın Mirası: Mısır Ekmeği tarifi

Mutfak literatüründe "köylü ekmeği" olarak doğan ancak bugün gurme sofraların vazgeçilmezi haline gelen Mısır Ekmeği, Karadeniz bölgesinde buğdayın yetişmediği dönemlerde temel karbonhidrat kaynağı olarak gelişmiştir. Bu ekmeği diğerlerinden ayıran en temel fark, glüten içermeyen yapısı nedeniyle kabarık değil, yoğun ve kıtır bir dokuya sahip olmasıdır. Gastronomi dünyasında özellikle "fırınlanmış aroma" ve "mısırın saf tadı" ile tanımlanan bu reçete, geleneksel olarak kara fırınlarda veya döküm tavalarda pişirildiğinde en iyi sonucuna ulaşır.
MISIR EKMEĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram mısır unu (mümkünse taş değirmende çekilmiş)
- 1 yemek kaşığı buğday unu (bir arada tutması için, isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker (lezzeti dengelemesi için)
- 1 paket kabartma tozu (veya yarım çay kaşığı karbonat)
- 2-2.5 su bardağı sıcak su (kaynar değil, eli hafif yakacak derecede)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)
Yapılışı
- Geniş bir yoğurma kabına mısır ununu, buğday ununu, tuzu, şekeri ve kabartma tozunu alıp harmanlayın.
- Karışımın ortasını havuz gibi açın ve sıcak suyu azar azar ilave etmeye başlayın.
- Bir tahta kaşık yardımıyla veya elinizle, hamur "kulak memesi" yumuşaklığından biraz daha cıvık, ele yapışan ama şekil alabilen bir kıvama gelene kadar yoğurun (mısır unu suyu çektikçe kıvam alacaktır).
- Fırın kabını (tercihen döküm veya fırın tepsisini) bolca yağlayın.
- Hazırladığınız hamuru tepsiye yayın ve üzerini elinizi ıslatarak düzeltin.
- Bir bıçak yardımıyla ekmeğin üzerine derin olmayan kare veya baklava dilimi şeklinde çizgiler atın (bu, ekmeğin hem iyi pişmesini hem de kolay dilimlenmesini sağlar).
- Üzerine bir fırça yardımıyla hafifçe sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı sürün.
- 190 derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri ve altı nar gibi kızarıp tamamen sertleşene kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
- Fırından çıkan ekmeği bir örtüye sararak en az 20 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.