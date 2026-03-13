Karadeniz Mutfağının Altın Mirası: Mısır Ekmeği tarifi

Mutfak literatüründe "köylü ekmeği" olarak doğan ancak bugün gurme sofraların vazgeçilmezi haline gelen Mısır Ekmeği, Karadeniz bölgesinde buğdayın yetişmediği dönemlerde temel karbonhidrat kaynağı olarak gelişmiştir. Bu ekmeği diğerlerinden ayıran en temel fark, glüten içermeyen yapısı nedeniyle kabarık değil, yoğun ve kıtır bir dokuya sahip olmasıdır. Gastronomi dünyasında özellikle "fırınlanmış aroma" ve "mısırın saf tadı" ile tanımlanan bu reçete, geleneksel olarak kara fırınlarda veya döküm tavalarda pişirildiğinde en iyi sonucuna ulaşır.

MISIR EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram mısır unu (mümkünse taş değirmende çekilmiş)

1 yemek kaşığı buğday unu (bir arada tutması için, isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker (lezzeti dengelemesi için)

1 paket kabartma tozu (veya yarım çay kaşığı karbonat)

2-2.5 su bardağı sıcak su (kaynar değil, eli hafif yakacak derecede)

Yarım çay bardağı sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)

Yapılışı