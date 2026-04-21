Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: Laz böreği tarifi

Mutfak literatüründe "isminin aksine bir tatlı" olarak tanımlanan Laz Böreği, özellikle Rize ve Artvin yöresinin mutfak kültüründe sarsılmaz bir yere sahiptir. Onu dünyadaki diğer sütlü ve hamurlu tatlılardan ayıran en temel teknik fark, muhallebisinin içine eklenen bir tutam karabiberdir; bu dokunuş tatlıya derinlik katarak aromasını dengeler.
LAZ BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Şerbet İçin:
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Muhallebi (Krema) İçin:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un + 2 yemek kaşığı nişasta
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilya
- Kritik Dokunuş: Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- Hamur Katmanları İçin:
- 20 adet hazır baklavalık yufka (veya el açması ince yufka)
- 200 gram tereyağı (eritilmiş)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yapılışı
- Şerbet Disiplini: Su ve şekeri kaynatın, kıvam alınca limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın. (Sıcak böreğe soğuk şerbet dökülecektir).
- Kremamsı Dolgu: Süt, şeker, yumurta sarısı, un ve nişastayı bir tencerede birleştirin. Sürekli karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Ocağı kapattıktan sonra vanilyayı ve o meşhur karabiberi ekleyip kabuk bağlamaması için ara ara karıştırarak ılıtın.
- Katmanlama Sanatı: Tereyağı ve sıvı yağı karıştırın. Fırın tepsisini yağlayın. 10 kat baklava yufkasını, her katın arasını fırça yardımıyla yağlayarak tepsiye dizin.
- Buluşma: Hazırladığınız muhallebiyi yufkaların üzerine eşit şekilde yayın.
- Kapatma: Kalan 10 kat yufkayı da yine her katı yağlayarak muhallebinin üzerine dizin. En üst katı da yağladıktan sonra böreği kare veya dikdörtgen şeklinde dilimleyin.
- Fırınlama: 180°C derece önceden ısıtılmış fırında, üzeri ve altı nar gibi kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Final: Fırından çıkan sıcak böreğin üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti tamamen çekip oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.