Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: Laz böreği tarifi

Mutfak literatüründe "isminin aksine bir tatlı" olarak tanımlanan Laz Böreği, özellikle Rize ve Artvin yöresinin mutfak kültüründe sarsılmaz bir yere sahiptir. Onu dünyadaki diğer sütlü ve hamurlu tatlılardan ayıran en temel teknik fark, muhallebisinin içine eklenen bir tutam karabiberdir; bu dokunuş tatlıya derinlik katarak aromasını dengeler.

LAZ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Şerbet İçin:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Muhallebi (Krema) İçin:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un + 2 yemek kaşığı nişasta

2 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

Kritik Dokunuş: Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Hamur Katmanları İçin:

20 adet hazır baklavalık yufka (veya el açması ince yufka)

200 gram tereyağı (eritilmiş)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı