Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: MasterChef Laz böreği tarifi

Çıtır çıtır hamuru, muhallebi kıvamındaki iç harcı ve üzerine dökülen mis gibi şerbetiyle Laz böreği, Karadeniz mutfağının en özel tatlılarından biridir. Peki, Karadeniz mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef Laz böreği tarifi...

LAZ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 çay bardağı yoğurt (suyu ile birlikte)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

2 adet yumurta

4 su bardağı un

Muhallebisi için:

5 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

1 su bardağı toz şeker

Yarım limon kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

Şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Diğer malzemeler:

1 su bardağı nişasta (tezgâhı unlamak için)

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

LAZ BÖREĞİ YAPILIŞI

Su ve şekeri tencereye alın, şeker eriyene kadar karıştırın.

Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin.

Kısık ateşte şerbet kıvamına gelene kadar pişirin.

Ocağı kapatıp şerbeti oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Geniş bir kasede yoğurt, sıvı yağ, su, tuz, kabartma tozu ve yumurtaları karıştırın.

Üzerine unu azar azar ekleyerek yoğurun.

Ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam edin.

Hamuru 18 eşit bezeye ayırın.

Tezgâha nişasta serpiştirerek bezeleri çok ince olacak şekilde açın.

Ayrı bir kapta 1 su bardağı süt, yumurta sarıları, un ve nişastayı karıştırın.

Limon kabuğu rendesi ve karabiber ekleyip çırpın.

Tencerede 4 su bardağı sütü ısıtın ve şeker ekleyin.

Isınan sütten bir kepçe alarak yumurtalı karışıma azar azar ekleyin (ısı dengelemesi için).

Karışımı tekrar tencereye döküp sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Ocaktan alıp ılımaya bırakın.

Fırın kabını yağlayın.

İlk yufkayı serin ve dışarı taşmasına izin verin.

Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlayın.

17 kat yufkayı aynı şekilde serip yağlayarak üst üste dizin.

Hazırladığınız muhallebiyi yufkaların üzerine dökün.

İlk katın dışarı taşan kısımlarını içe doğru kapatın.

Son kat yufkayı ekleyip yağlayın, ardından böreği dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağı geçince soğuyan şerbeti üzerine gezdirin.

Afiyet olsun!