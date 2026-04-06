Karadeniz mutfağının geleneksel lezzeti: Koleti tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz koleti, yumuşak dokusu ve hafif kabaran yapısıyla kahvaltılara ve çay saatlerine farklı bir lezzet katar. Ilık süt ve suyla hazırlanan mayalı hamur sayesinde içi pamuk gibi, dışı hafif kızarmış bir kıvam elde edilir. Az malzemeyle yapılan bu tarif, pratikliği ve doyuruculuğuyla öne çıkar. İşte, tam ölçüsüyle nefis koleti tarifi...

KOLETİ TARİFİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardağı un

Püf noktası:

Süt ve suyun ılık olması mayanın aktifleşmesini sağlar. Hamura fazla un eklemekten kaçınmak, koletilerin yumuşak kalması için önemlidir.

KOLETİ YAPILIŞI

Kuru mayayı, ılık su, süt ve şeker ile karıştırın ve birkaç dakika kabarmasını bekleyin.

Kabaran karışıma tuzu ekleyin.

Azar azar un ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru unlanmış tezgaha alın ve çok kalın olmayacak şekilde açın.

Tavayı orta ateşte ısıtın ve hamuru arkalı önlü kızarana kadar pişirin.

İsteğe göre pişirme sırasında tavanın kapağını kapatarak içinin daha iyi pişmesini sağlayabilirsiniz.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!