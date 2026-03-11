Karadeniz mutfağının gizli hazinesi: Maydanoz köftesi tarifi

Geçmişi yüz yıla dayanan, geçmişe nazaran sofralarda daha az yer alsa da yerel kültürün önemli bir parçasını oluşturan maydanoz köftesi, bulgur, un, maydanoz ve çeşitli baharatlardan oluşuyor. Özellikle taze maydanoz ve çeşitli baharatların verdiği aromayla damaklara hitap eden yemek, yılın her döneminde hazırlanabiliyor ve doyurucu özelliği dolayısıyla tercih ediliyor.

MAYDANOZ KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler (6-8 kişilik)

1 demet maydanoz

2 su bardağı pilavlık bulgur

2-2,5 su bardağı sıcak su

3 çorba kepçesi un

3 baş orta boy kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Göz kararı salça

İsteğe göre pul biber

İsteğe göre karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Sos:

Yoğurt

5-6 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı yağ

Göz kararı ve isteğe göre karabiber, kırmızıbiber, nane

MAYDANOZ KÖFTESİ YAPILIŞI

Bulgur sıcak suyla ıslatılıp şişirmeye bırakılır.

Suyunu çeken bulgura ince kıyılmış maydanoz, pul biber, karabiber, tuz ve unun yarısı konulup kontrollü olarak su ekleyerek yumuşak hamur kıvamına getirilir.

Bir kaseye su alınır ve el ıslatılıp avuçla ceviz büyüklüğünde toplar yapılır.

Hazırlanan toplar un serili tepside harmanlanarak unlanır.

Derin bir tencerede salça, zeytinyağı, ince kıyılmış soğan, baharat eklenip kavrulur.

İki buçuk bardak kadar kaynamış su ilave edilerek maydanoz köfteleri kaynayan suya bırakılır ve yapışmaması için belirli aralıklarla karıştırılır.

Pişen maydanoz köfteleri kepçe yardımıyla yemeğin suyuyla servis tabağına alınır.

Sos için 2-3 kaşık yağ, isteğe göre karabiber, kırmızıbiber ve naneyle cezvede eritilir.

Bir kasede rendelenen sarımsak ve yoğurt çırpılır.

Maydanoz köftelerinin üzerine sarımsaklı yoğurt ve sos eklenerek servis edilir.