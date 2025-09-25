Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti: MasterChef hamsili pilav tarifi

Hamsi, Karadeniz mutfağının simgesi haline gelmiş en değerli balıklardan biridir. Onunla yapılan en özel yemeklerden biri de hiç kuşkusuz hamsili pilavtır. İç harcındaki nefis baharatlı pirinç karışımı, dışındaki çıtır hamsilerle birleşince ortaya unutulmaz bir lezzet çıkar. Özellikle kış aylarında sofraları süsleyen bu geleneksel yemek, hem sağlıklı hem de doyurucu olmasıyla tercih edilir. Peki, bu enfes yemek nasıl yapılır? İşte, leziz MasterChef hamsili pilav tarifi...

HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler:

1 kg taze hamsi

2 su bardağı pirinç

2 adet orta boy soğan

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım demet dereotu

HAMSİLİ PİLAV YAPILIŞI

Hamsilerin kılçıklarını ayıklayın ve iyice yıkayın.

Pirinci tuzlu suda bekletip süzün.

Soğanı ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.

Fıstıkları ekleyip kavurmaya devam edin.

Ardından pirinç, kuş üzümü ve baharatları ekleyin.

Sıcak suyu ilave edip pirinç suyunu çekene kadar pişirin.

Yağlanmış fırın tepsisinin tabanına ve yanlarına hamsileri dizin.

Hazırlanan pilavı hamsilerin üzerine dökün ve üzerini de hamsilerle kapatın.

180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan hamsili pilavı biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!