Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden: Kara lahana sarması tarifi

Mutfak literatüründe beyaz lahana dolmasından hem dokusu hem de pişme kronolojisi açısından tamamen ayrışan Kara Lahana Dolması (bölgedeki adıyla pancar sarması), Karadeniz gastronomi kültürünün en karakteristik harç yönetimidir. Kara lahana, yapısı gereği sert ve damarlı bir yapraktır; bu yüzden asıl hüner yaprağın liflerini öldürürken rengini ve vitaminini kaybetmemek, iç harçta ise pirinci kurutmadan nemli bir emülsiyon elde etmektir.

KARA LAHANA SARMASI TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Yaprak Tabanı İçin:

3 demet taze kara lahana (iri, lekesiz ve damarları çok kalın olmayanlar tercih edilmeli)

Yaprakları haşlamak için bol su ve 1 tatlı kaşığı tuz

Nemli ve Gövdeli Kıymalı İç Harç İçin:

350 gram orta yağlı dana veya kuzu kıyması (tercihen satır kıyması kıvamında)

2 adet büyük boy kuru soğan (milimetrik küpler halinde doğranmış - kesinlikle rendelenmemeli)

1 su bardağı pirinç (yıkanıp süzülmüş)

1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında) veya yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

Yarım demet ince kıyılmış taze nane ve maydanoz

1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve tuz

Harcı nemlendirmek için yarım çay bardağı ılık su

Pişirme ve Üst Sos İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su (et suyu da olabilir)

İsteğe bağlı birkaç parça kemikli et veya kuzu kaburga

Yapılışı