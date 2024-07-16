Karadeniz'den gelen enfes lezzet: Ispanaklı kaygana tarifi...

Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:03

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:03

Ispanaklı kaygana tarifi günün popüler yemekleri arasında yerini aldı. Bol yumurtalı ve otlu krep olarak tarif edebileceğimiz kaygananın hamuruna taze soğan, dereotu, maydanoz gibi çeşitli yeşillikler ekleniyor. Peki, Karadeniz'den gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte ıspanaklı kaygana tarifi...

ISPANAKLI KAYGANA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet soğan (yemeklik doğranmış)

2 demet ıspanak (yıkanmış, doğranmış)

4 dal taze soğan (doğranmış)

3 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı sıvı yağ ( 2 yemek kaşığı ıspanaklı harç için)

Tavayı yağlamak için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

ISPANAKLI KAYGANA YAPILIŞI

Bir tavada sıvı yağ ile birlikte soğanları kavurun.

Doğranmış ıspanakları da ekleyip kavurmaya devam edin.

Ispanaklar sotelendikten sonra ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Bir karıştırma kasesine un, yumurta, tuz, karabiber ve 2 su bardağı suyu azar azar ekleyerek karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvama geldiğinde, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve sotelenmiş ıspanak karışımını ekleyin.

Son olarak doğranmış taze soğanları da ekleyin ve karıştırın.

Yağlanmış ve ısıtılmış krep tavasına, 1, 5 kepçe hazırladığınız karışımı dökün.

Katılaşıp, kızarmaya başlayan kaygananın arka yüzünü de pişirdikten sonra ocaktan alın ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun!