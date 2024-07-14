Enfes bir yaz içeceği: Espresso tonik tarifi...

Yayınlanma: 14.07.2024 - 17:57

Güncelleme: 14.07.2024 - 17:57

Espresso Tonik tarifi, geleneksel kahve kokteyllerinin ferahlatıcı bir yorumu olarak öne çıkıyor. Acı espresso ile tatlı, köpüklü toniğin mükemmel uyumundan oluşan bu içecek, kesinlikle damağınızı tazeleyecek ve günlük kafein ihtiyacınızı karşılayacaktır. Peki, enfes bir yaz içeceği olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte espresso tonik tarifi...

ESPRESSO TONİK TARİFİ

Malzemeler:

10 adet buz

3/4 su bardağı tonik

1 shot espresso

1 dilim limon

ESPRESSO TONİK YAPILIŞI

Uzun bir bardağı buzla doldurun.

Bardağın üzerinde boşluk bırakacak şekilde tonik ekleyin.

Son olarak, bir kaşığın arkasını kullanarak yavaşça espressoyu ekleyin.

Bardağın kenarına bir dilim limon yerleştirip servis edin.

Afiyet olsun!