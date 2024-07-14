Pastane usulü profiterol tarifi! Profiterol hamurun sönmemesi için yapmanız gereken...

Yayınlanma: 14.07.2024 - 15:41

Güncelleme: 14.07.2024 - 15:41

Pastane usulü profiterol, hafif ve lezzetli yapısıyla tatlı severlerin favorileri arasında yer alır. Ancak, mükemmel profiterol yapmak için hamurun doğru kıvamda olması ve pişirme sürecinde sönmemesi oldukça önemlidir. İşte, profiterol hamurunun nasıl hazırlandığını ve hamurun sönmemesi için dikkat edilmesi gereken püf noktaları... Pastanelerdeki gibi kusursuz profiterol yapmak isteyenler için adım adım tarif ve ipuçları!

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

4 adet yumurta

1 çimdik tuz

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

Çikolata sosu için:

200 gram bitter çikolata

200 ml krema

YAPILIŞI

Bir tencereye suyu ve tereyağını ekleyip kaynatın.

Tereyağı eridikten sonra unu ve tuzu ekleyin, sürekli karıştırarak kısık ateşte 2-3 dakika pişirin. Hamur toparlanıp tencerenin kenarlarından ayrılmalı.

Hamuru ocaktan alın ve ılınmaya bırakın.

Ilınan hamura yumurtaları teker teker ekleyin ve her birini iyice yedirin. Hamur pürüzsüz ve akışkan bir kıvama gelmeli.

Hamuru sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde sıkın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri altın rengi alana kadar pişirin. Pişirme sırasında fırının kapağını açmamaya özen gösterin.

Bir tencereye süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını ekleyip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.

Koyulaşan kremayı ocaktan alın ve vanilin ile tereyağını ekleyip karıştırın.

Kremayı soğuması için bir kenara alın ve arada karıştırarak kabuk tutmasını önleyin.

Bitter çikolatayı küçük parçalara bölün.

Kremayı ısıtın (kaynamasına izin vermeyin) ve çikolata parçalarını ekleyin. Karıştırarak çikolatanın tamamen erimesini sağlayın.

Pişen ve soğuyan profiterol hamurlarını ortadan ikiye kesin veya altından küçük bir delik açın.

Krema torbası ile hazırladığınız kremayı hamurların içine doldurun.

Krema dolu profiterolleri servis tabağına dizin.

Üzerlerine hazırladığınız çikolata sosunu dökün.